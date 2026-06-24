В России введут новый ГОСТ на обувь

Росстандарт утвердил новые межгосударственные стандарты для определения размеров обуви. Документы вступят в силу 1 марта 2027 года и заменят действующие национальные стандарты 2017−2018 годов, выяснил корреспондент aif.ru.
Новые нормы устанавливают единые требования к системе измерения и маркировки размеров обуви, терминологии и методам перевода между разными размерными системами.
Стандарты поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Согласно ГОСТам, основным становится международный метод Мондопойнт (Mondopoint). Размер определяется по реальной длине стопы в миллиметрах, при необходимости указывается и ширина стопы. Это позволяет более точно и унифицировано маркировать обувь.
К примеру, размеру обуви 43 (европейскому и российскому) в системе Мондопоинт соответствует длина стопы 275 мм (или 27,5 см).
Разные размерные системы будут использоваться параллельно, но с обязательным применением международного метода как базовой системы.
Новые стандарты содержат таблицы перевода между основными системами размеров: Мондопойнт, европейская (штихмасс), британская, американская, а также китайская, японская и корейская.
Также обновлён словарь терминов и определений в сфере размеров обуви и установлены стандартизированные методы измерения длины внутри готовой обуви.
Как следует из документов, новые ГОСТы направлены на снижение путаницы при покупке обуви, особенно в условиях международной торговли, и на повышение точности соответствия обуви анатомическим особенностям стопы покупателя.
В стандартах также перечислены правила маркировки размеров на самой обуви и на упаковке.