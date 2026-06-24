В России начал действовать первый ГОСТ на глэмпинги

Стандарт устанавливает требования к размещению и расположению глэмпингов, к территории глэмпинга, к сетям инженерно-технического обеспечения, к информационному обеспечению, требования к перечню оказываемых в глэмпингах услуг, к персоналу, а также требования безопасности и охраны окружающей среды.