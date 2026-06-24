В микрорайоне Тихие Зори в Красноярске открыли новую парковку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тихих Зорях начала работу новая площадка для автомобилей.
Уже сейчас здесь фиксируется активная парковка, что говорит о востребованности объекта у жителей.
Решение о создании стоянки было принято после обращений горожан на встречах с главой города Сергеем Верещагиным. По его поручению был подобран участок, и менее чем за месяц дорожные службы привели территорию в порядок.
В конце прошлой недели объект был практически завершен, после чего автомобилисты начали оставлять там машины. Сейчас строительная техника с площадки убрана, установлен информационный баннер.
Пока стоянка работает без разметки — необходимо время для естественного уплотнения покрытия. Нанесение разметки планируется в конце июля.