Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Тихие Зори в Красноярске открыли новую парковку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тихих Зорях начала работу новая площадка для автомобилей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тихих Зорях начала работу новая площадка для автомобилей.

Уже сейчас здесь фиксируется активная парковка, что говорит о востребованности объекта у жителей.

Решение о создании стоянки было принято после обращений горожан на встречах с главой города Сергеем Верещагиным. По его поручению был подобран участок, и менее чем за месяц дорожные службы привели территорию в порядок.

В конце прошлой недели объект был практически завершен, после чего автомобилисты начали оставлять там машины. Сейчас строительная техника с площадки убрана, установлен информационный баннер.

Пока стоянка работает без разметки — необходимо время для естественного уплотнения покрытия. Нанесение разметки планируется в конце июля.