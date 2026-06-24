В РАН рассказали о сокращении популяции пчёл в России

Мировое сокращение популяции пчёл достигло критических масштабов: в США ежегодная гибель медоносных семей превышает 45%, в Европе достигает 20−30%, а до 37% видов диких пчёл находятся под угрозой исчезновения с общим сокращением биомассы летающих насекомых на 75% с 1990-х годов. Главными причинами выступают комплекс паразитов во главе с клещом Варроа, массированное применение неоникотиноидов и других пестицидов, разрушающих нервную систему насекомых, а также выращивание монокультур, лишающее пчёл разнообразного питания. Ситуацию усугубляет климатический кризис, который нарушает синхронизацию цветения растений и жизненных циклов опылителей, что ставит под угрозу продовольственную безопасность, так как от опыления зависит до 75% мировых продовольственных культур.