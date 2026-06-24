Спортсменка из Прикамья выиграла Кубок России по лёгкой атлетике

Спортсменка Екатерина Ивонина выиграла Кубок России по лёгкой атлетике, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
Соревнования прошли с 18 по 21 июня в Чебоксарах.
По итогам забега с препятствиями на 3000 метров первое место досталось Екатерине Ивониной, которая преодолела дистанцию за 09:24,22. Серебро завоевала Анна Тропина, выступающая за Свердловскую область, а обладателем бронзовой награды стала Анна Ильина из Санкт-Петербурга.
Кроме того, ещё один атлет из Пермского края — Дэниель Чугайнов — завоевал серебряную медаль в беге на 5000 метров, его результат — 14:06,02. Отмечается, что ему не хватило 0,2 секунды для выполнения норматива мастера спорта.
Личный рекорд на соревнованиях установил спортсмен из Прикамья Захар Соболев, который пробежал 800 метров за 01:47,81, он занял 6 место. Такое же место досталось Станиславу Угринну, участвовавшему в забеге на дистанции 1500 метров.
Напомним, ранее российская лыжница Дарья Непряева двумя словами ответила на вопрос журналиста о своём романе с коллегой по сборной Савелием Коростелёвым.