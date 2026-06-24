Спортсменка из Прикамья выиграла Кубок России по лёгкой атлетике

Кроме того, ещё один атлет из Пермского края — Дэниель Чугайнов — завоевал серебряную медаль в беге на 5000 метров, его результат — 14:06,02. Отмечается, что ему не хватило 0,2 секунды для выполнения норматива мастера спорта.