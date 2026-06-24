Биолог Тарасова рассказала, через сколько йогурт становится опасным на жаре

Фруктовый наполнитель и добавленный сахар — еще один фактор развития посторонней микрофлоры, попадающей в продукт из воздуха или с упаковки. «Это создает питательную среду для дрожжей и плесеней, что инициирует процессы спиртового и гнилостного брожения параллельно с молочнокислым. Также при нагревании происходит денатурация молочных белков и дестабилизация жировой эмульсии. Это визуально проявляется как отслоение сыворотки, или синерезис, и образование на поверхности жировой пленки, что является прямым индикатором необратимых структурных изменений», — заключила Тарасова.