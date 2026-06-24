В России обновили критерии по ипотечным каникулам: что изменится с 1 сентября

Депутат ГД Анатолий Аксаков считает, что увеличенный срок ипотечных каникул поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, в которых один из родителей вынужден сидеть с ребенком и не имеет дохода. При этом он уточнил, что воспользоваться правом на отсрочку по ипотеке можно будет только один раз за весь срок действия договора.