Дороги района имени Полины Осипенко приводят в порядок по нацпроекту

На севере Хабаровского края в районе имени Полины Осипенко продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в местной администрации.
Особое внимание уделяют поддержанию транспортной доступности как ключевому условию для развития сельских территорий.
На текущий момент полностью завершен ямочный ремонт на двух улицах — Амгуньской и Будрина, а на улице Некрасова дорожное полотно заменили целиком. Кроме того, в нормативное состояние привели участок дороги возле краеведческого музея.
— Дороги в селах — это главные «кровеносные сосуды», жизненно необходимые и жителям, и организациям. Качественное покрытие позволяет комфортно добираться на транспорте до любого пункта назначения, — подчеркнул директор МКУ «Дирекция благоустройства» района им. Полины Осипенко Игорь Ласкутников.
Параллельно ведется отсыпка проблемного пучинистого участка на 4-м километре трассы «с. им. П. Осипенко — с. Бриакан», а также идет ремонт дорожного покрытия на направлении между райцентром и рекой Нимелен.
Дополнительные работы затронули и уже благоустроенные зоны: вокруг Детской школы искусств установили ограждение, а на набережной Амгуни залили бетонную площадку под будущий флагшток.
В ближайших планах — ремонт дорог не только в районном центре, но и на межпоселенческих территориях, а также обновление трассы вдоль озера Чуринское.
Это должно существенно повысить надежность местной транспортной сети.