На улице Артиллерийской в Новосибирске началась замена 45-летней теплосети

В Новосибирске на улице Артиллерийской началась замена тепломагистрали, проложенной 45 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе СГК Новосибирска.
Новые трубы протяженностью 118 метров в однотрубном исчислении обеспечат теплоснабжение 8 многоквартирных и 12 частных домов, одного вуза и двух детских учреждений.
Подрядчик уже монтирует новую трубу и лотки основания. Работы организовали поэтапно, чтобы не создавать неудобств жителям частного сектора. Завершить их должны до 14 августа. В этом году планируется заменить 61 км городских теплосетей.