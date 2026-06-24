Автоэксперт Гуляев сказал, что делать при заправке некачественным бензином

Автоэксперт Роман Гуляев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, что делать водителю, если он залил в бак машины некачественный бензин.
«Если залил некачественный бензин, нужно ехать на станцию техобслуживания и промывать топливную систему. Сливать старое топливо и чистить всё», — заявил Роман Гуляев.
Чем дольше мотор работает на суррогате, тем выше риск «убить» свечи, форсунки или нейтрализатор.
Эксперт также добавил, что выявить некачественный бензин можно только постфактум. То есть когда он уже был залит в бак.
Ранее эксперт Максим Хаширов рассказал, что табачный дым, пролитые жидкости и запахи животных относятся к самым сложным загрязнениям автомобильного салона из-за глубокого впитывания в пористые материалы обивки.