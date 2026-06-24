В Красноярске двух братьев осудили за торговлю контрафактной туалетной бумагой известного бренда (видео)

Установлено, что осенью 2023 года братья, руководившие бумажными компаниями, решили незаконно зарабатывать на известном бренде «Туалетная бумага из Набережных Челнов», право на который принадлежит одноименному комбинату. Не имея его разрешения, в цехе на улице Богдана Хмельницкого мужчины организовали выпуск партии рулонов без втулок — 26,5 тыс. единиц, зная, что этот товар будет контрафактным и легально продавать его нельзя. Затем изготовили этикетки с фирменным знаком и наклеили на бумагу.