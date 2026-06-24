В Красноярске двух братьев осудили за торговлю контрафактной туалетной бумагой известного бренда (видео)

В Красноярске суд признал двух предпринимателей виновными в незаконном использовании чужого товарного знака.
Установлено, что осенью 2023 года братья, руководившие бумажными компаниями, решили незаконно зарабатывать на известном бренде «Туалетная бумага из Набережных Челнов», право на который принадлежит одноименному комбинату. Не имея его разрешения, в цехе на улице Богдана Хмельницкого мужчины организовали выпуск партии рулонов без втулок — 26,5 тыс. единиц, зная, что этот товар будет контрафактным и легально продавать его нельзя. Затем изготовили этикетки с фирменным знаком и наклеили на бумагу.
Задержали мужчин в ходе «проверочной закупки» на рынке «Енисейский привоз», куда они привезли для продажи крупную партию — почти 15 тыс. рулонов.
«Экспертиза установила: бумага не только копировала чужой товарный знак, но и не соответствовала оригинальной продукции ни по качеству, ни по требованиям к маркировке и производству. Ущерб правообладателю оценили более чем в полмиллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.
Уже в суде братья признали вину. По ч. 2 ст. 180 УК РФ их приговорили к условному лишению свободы на сроки 1 год 4 месяца и 1 год 6 месяцев. Также суд постановил уничтожить контрафакт.
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