Топ-менеджер оказался в зоне ожидания

Интересно, что 2 июня АО «Международный аэропорт Пермь» объявил о том, что генеральным директором АО стал Николай Тарануха. Ранее господин Тарануха также работал в структурах «Новапорт Холдинг», с 2021 года он возглавлял аэропорт Кемерово. Представлять Николая Тарануху в качестве руководителя представителям краевых властей приехал Евгений Янкилевич. Относительно господина Таранухи источники «Ъ-Прикамье» пояснили, что его кандидатура на данный момент не утверждена в Росавиации. По данным собеседников, сейчас он занимает в АО должность исполнительного директора. Другой собеседник в транспортной отрасли утверждает, что Николай Тарануха еще только проходит согласования в федеральном агентстве воздушного транспорта, после чего станет гендиректором. «Обычно эта процедура занимает три месяца, назначение единоличным исполнительным органом другого лица на этот период — стандартная практика». В АО «Новапорт-Холдинг» на вопросы относительно назначения Дмитрия Будрина и дальнейшей работы господина Таранухи не ответили.