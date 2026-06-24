В России хотят закрепить единое толкование понятий «улица» и «дорога»

Как пояснил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров, «действительного единства в терминологии сейчас нет». «Одни и те же термины в нормативных актах понимаются неодинаково. Отсутствие единых терминов может приводить к путанице», — сказал юрист.