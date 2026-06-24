В России хотят закрепить единое толкование понятий «улица» и «дорога»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские власти намерены закрепить в законодательстве единое толкование понятий «автомобильная дорога», «дорога», «улица» и «улично-дорожная сеть». Такое положение содержится в утвержденном правительством документе, с которым ознакомился ТАСС.
Как пояснил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров, «действительного единства в терминологии сейчас нет». «Одни и те же термины в нормативных актах понимаются неодинаково. Отсутствие единых терминов может приводить к путанице», — сказал юрист.
Он добавил, что на водителей планируемое уточнение понятийного аппарата не повлияет. «Основной адресат здесь — органы публичной власти и организации, осуществляющие дорожную деятельность. Для обычного водителя единая терминология не создаст каких-либо ограничений», — заверил Зокиров.