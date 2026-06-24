В Приангарье создадут два новых кластера «Профессионалитета» в педагогике и химии

Участниками церемонии стали Иркутский региональный колледж педагогического образования (ИРКПО) и Ангарский политехнический техникум (АПТ), которые в мае 2026 года успешно прошли конкурсный отбор Минпросвещения РФ на предоставление в 2027 году грантов из федерального бюджета. ИРКПО получит грант в размере 70 млн рублей на создание кластера в отрасли «Педагогика», а на базе АПТ на федеральные средства в объеме 100 млн рублей создадут кластер в химической отрасли. С их появлением количество кластеров «Профессионалитета» в Приангарье вырастет до 16.
Министр образования региона Максим Парфенов сообщил, что по поручению губернатора Игоря Кобзева в регионе растет число участников этого проекта, задающего новые стандарты подготовки квалифицированных кадров.
— Благодаря «Профессионалитету» в Иркутской области уже создано 14 образовательных кластеров, оснащённых современным оборудованием, а в 2027 году и ваши кластеры начнут реализацию этого проекта, который является драйвером обновления системы среднего профессионального образования, повышает престиж рабочих профессий и приближает образование к реальным потребностям экономики региона, — сказал Максим Парфенов.
Соглашение о подготовке кадров для образования и химической отрасли подписали базовые образовательные организации, работодатели-партнеры и сетевые образовательные организации.
ИРКПО станет базовой организацией уже третьего в Приангарье кластера по отрасли «Педагогика». При этом здесь будут обучать в том числе по программам, которых нет в других подобных кластерах, например, «Разработка и управление программным обеспечением». Сетевыми организациями кластера стали Братский и Боханский педагогические колледжи, училище Олимпийского резерва и Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг. Информация об этих и других педагогических колледжах Приангарья размещена на портале «Будьучителем.рф». Партнерами-работодателями выступят департамент образования Иркутска и девять образовательных организаций (пять школ, четыре детских сада и два учреждения допобразования), а также ООО «Цифровая лаборатория» и «Голубые Ели+».
Ангарский политехнический техникум будет сотрудничать с компаниями ПАО «НК “Роснефть”: АО “Ангарская нефтехимическая компания”, АО “Ангарский завод полимеров”, АО “Ангарский завод катализаторов и органического синтеза”, АО “РН-РемСтройИнжиниринг”. Сетевыми организациями выступают Ангарский индустриальный техникум и Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий. Ранее сообщалось, что в 2026 году в регионе уже стартует обучение по программам “Профессионалитета” для химической отрасли на базе Химико-технологического техникума Саянска.
Максим Парфенов добавил, что оба новых кластера приступят к реализации образовательных программ с 1 сентября 2027 года. До этого времени организациям предстоит защитить программы, обучить управленческие команды, организовать закупку оборудования и создать новые учебные зоны.