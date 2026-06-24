В Приангарье создадут два новых кластера «Профессионалитета» в педагогике и химии

ИРКПО станет базовой организацией уже третьего в Приангарье кластера по отрасли «Педагогика». При этом здесь будут обучать в том числе по программам, которых нет в других подобных кластерах, например, «Разработка и управление программным обеспечением». Сетевыми организациями кластера стали Братский и Боханский педагогические колледжи, училище Олимпийского резерва и Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг. Информация об этих и других педагогических колледжах Приангарья размещена на портале «Будьучителем.рф». Партнерами-работодателями выступят департамент образования Иркутска и девять образовательных организаций (пять школ, четыре детских сада и два учреждения допобразования), а также ООО «Цифровая лаборатория» и «Голубые Ели+».