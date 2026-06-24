В окрестностях села Бычиха Хабаровского края заметили амурского тигра

В Хабаровском районе зафиксировано появление амурского тигра. Хищника видели в окрестностях села Бычиха. Специалисты уже провели рейды и предупредили жителей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора совместно со специалистами ОМВД России и экспертами Большехехцирского заповедника. Они провели мероприятия по отпугиванию хищника и организовали беседы с местными жителями.
В ходе бесед специалисты напомнили о рекомендуемых мерах безопасности. Главное требование — содержать домашних животных исключительно в закрытых вольерах, чтобы не привлекать тигра на подворья. Работа по обеспечению безопасности населения строится на комплексном подходе и тесном взаимодействии всех служб в рамках межведомственного соглашения.
Мониторинг перемещений тигра продолжается. Ситуация находится на контроле Управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края. Жителей просят быть внимательными и в случае обнаружения опасного хищника или его следов в населённом пункте незамедлительно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
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