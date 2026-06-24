В окрестностях села Бычиха Хабаровского края заметили амурского тигра

В ходе бесед специалисты напомнили о рекомендуемых мерах безопасности. Главное требование — содержать домашних животных исключительно в закрытых вольерах, чтобы не привлекать тигра на подворья. Работа по обеспечению безопасности населения строится на комплексном подходе и тесном взаимодействии всех служб в рамках межведомственного соглашения.