Учрежден «Российско-китайский союз художников — Объединенный исследовательский центр развития образования в сфере искусства и науки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 июня в Харбинском педагогическом университете состоялась церемония учреждения «Российско-китайского союза художников — Объединенного исследовательского центра развития образования в сфере искусства и науки».
Китайская и российская стороны будут использовать центр в качестве связующего звена для постоянного расширения каналов академических обменов, совместного творчества и подготовки кадров, передавая культурные традиции и воспитывая новое поколение специалистов в области искусства и науки на основе взаимного обучения и обмена опытом.
Заместитель председателя Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин в своем выступлении отметил, что создание Российско-китайского союза художников и исследовательского центра открыло новую платформу для углубления сотрудничества сторон, что в полной мере отвечает современным тенденциям интеграции искусства и науки. Он выразил надежду, что стороны совместными усилиями выведут международное художественное образование и творчество на новый уровень.
По окончании церемонии состоялся научный семинар. Российские эксперты поделились накопленным опытом интеграции искусства и науки, предложив на регулярной основе проводить совместные исследования, взаимные визиты преподавателей и студентов, а также совместные творческие проекты. Китайские ученые, опираясь на региональные особенности ледово-снежного Хэйлунцзяна, провели углубленные дискуссии по таким направлениям, как применение технологий льда и снега в искусстве, синтез архитектурной эстетики и инженерно-технического мышления, а также использование искусственного интеллекта в создании продуктов ледово-снежного культурного туризма, сообщает сайт «Партнеры».