Учрежден «Российско-китайский союз художников — Объединенный исследовательский центр развития образования в сфере искусства и науки»

По окончании церемонии состоялся научный семинар. Российские эксперты поделились накопленным опытом интеграции искусства и науки, предложив на регулярной основе проводить совместные исследования, взаимные визиты преподавателей и студентов, а также совместные творческие проекты. Китайские ученые, опираясь на региональные особенности ледово-снежного Хэйлунцзяна, провели углубленные дискуссии по таким направлениям, как применение технологий льда и снега в искусстве, синтез архитектурной эстетики и инженерно-технического мышления, а также использование искусственного интеллекта в создании продуктов ледово-снежного культурного туризма, сообщает сайт «Партнеры».