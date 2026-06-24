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Погрузка на железной дороге в Красноярском крае заметно выросла в мае

В мае 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 4 млн тонн.

В мае 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 4 млн тонн, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За 5 месяцев 2026 года на железной дороге в Красноярском крае погружено 20,8 млн тонн различных грузов (-3% к результату января — мая прошлого года), в том числе:

каменного угля — 14,4 млн тонн (— 4,6% к показателю января — мая 2025 года); нефти и нефтепродуктов — 2,7 млн тонн (+22%); зерна — 646 тыс. тонн (рост в 1,4 раза); руды цветной и серного сырья — 543 тыс. тонн (—10,3%); цветных металлов — 527,5 тыс. тонн (—8,1%); строительных грузов — 523 тыс. тонн (+7,5%); цемента — 186,3 тыс. тонн (—0,5%); продуктов перемола — 43 тыс. тонн (рост в 1,5 раза); жмыхов — 19,4 тыс. тонн (рост в 2,7 раза).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.