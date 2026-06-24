Фальшивое медзаключение купил слесарь в Комсомольске — его осудили

Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор за покупку фальшивого медзаключения. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Слесарь, желая избежать медосмотра, заплатил 3100 рублей за поддельное заключение, которое предъявил на работе. В суде нарушитель признал вину. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние, помощь следствию, наличие ребенка. Назначено наказание: ограничение свободы на 4 месяца. Приговор не вступил в силу.