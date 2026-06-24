Спортсмены Хабаровского края завоевали медали чемпионатов России

В Калининграде прошел чемпионат России по спорту глухих в греко-римской и вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 23 регионов России. Сборная Хабаровского края забрала шесть медалей. В греко-римской борьбе Александр Самар стал вторым, а Денис Гончаров и Никита Назаров заняли третьи места. В вольной борьбе Денис Гончаров стал сильнейшим в своей весовой категории. Никита Назаров забрал серебряную медаль, а Александр Самар — бронзовую. «Спортсмены показали отличный результат: Денис Гончаров, заняв первое место, отобрался на чемпионат Европы, который пройдет осенью в Армении; Никита Назаров и Александр Самар на данный момент находятся в резерве. Кроме того, Никита Назаров выполнил норматив мастера спорта России», — отметил тренер спортсменов Игорь Мицкин. Также в Чебоксарах прошел чемпионат России по спорту слепых в самбо. На турнире собрались более 70 атлетов из 15 регионов страны. Сборная края получила четыре медали. Дмитрий Лаврентьев и Василий Кутуев стали сильнейшими в своих весовых категориях. Татьяна Балабанова взяла серебро, а Юрий Клец и Виктор Руденко — бронзу.