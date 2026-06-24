«Яндекс. Такси» в Хабаровске заплатит пассажирке 400 тысяч рублей за ДТП

Жительница Хабаровска заказала такси через мобильное приложение «Яндекс Go». Во время поездки водитель нарушил правила, наехал на бетонное препятствие и скрылся с места происшествия. Пассажирка получила травмы. Было возбуждено уголовное дело, также потерпевшая потребовала в суде возмещения морального вреда. Представители агрегатора настаивали: компания лишь предоставляет информационные услуги, а за перевозку отвечает сам водитель, работающий как ИП. Однако суд отклонил эту позицию и признал ответственность сервиса. В итоге с ООО «Яндекс. Такси» взыскали 400 тысяч рублей в пользу пострадавшей, а также штраф в 200 тысяч за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Решение суда вступило в силу.