Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Яндекс. Такси» в Хабаровске заплатит пассажирке 400 тысяч рублей за ДТП

Жительница Хабаровска заказала такси через мобильное приложение «Яндекс Go». Во время поездки водитель нарушил правила, наехал на бетонное препятствие и скрылся с места происшествия. Пассажирка получила травмы. Было возбуждено уголовное дело, также потерпевшая потребовала в суде возмещения морального вреда. Представители агрегатора настаивали: компания лишь предоставляет информационные услуги, а за перевозку отвечает сам водитель, работающий как.

Жительница Хабаровска заказала такси через мобильное приложение «Яндекс Go». Во время поездки водитель нарушил правила, наехал на бетонное препятствие и скрылся с места происшествия. Пассажирка получила травмы. Было возбуждено уголовное дело, также потерпевшая потребовала в суде возмещения морального вреда. Представители агрегатора настаивали: компания лишь предоставляет информационные услуги, а за перевозку отвечает сам водитель, работающий как ИП. Однако суд отклонил эту позицию и признал ответственность сервиса. В итоге с ООО «Яндекс. Такси» взыскали 400 тысяч рублей в пользу пострадавшей, а также штраф в 200 тысяч за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Решение суда вступило в силу.