Впервые кинорежиссера из Донецка пригласили работать в Китае

Китайцев впечатлило качество полнометражного фильма-сказки, созданного Андреем Килиным, они присудили ему первое место на кинофестивале в Харбине. Фильм обошёл 2700 фильмов-конкурентов. Автор фильма «Волшебный будильник Деда Мороза», конечно, удивлен такому неожиданному предложению. Режиссер занимается кинопроизводством около 20 лет, но на создание фильмов с помощью нейросетей переключился два года назад — после переезда в Донецк из Екатеринбурга.