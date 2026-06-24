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Впервые кинорежиссера из Донецка пригласили работать в Китае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кинорежиссера из Донецка пригласили в китайскую «Силиконовую долину» преподавать в академии искусственного интеллекта.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кинорежиссера из Донецка пригласили в китайскую «Силиконовую долину» преподавать в академии искусственного интеллекта.

Китайцев впечатлило качество полнометражного фильма-сказки, созданного Андреем Килиным, они присудили ему первое место на кинофестивале в Харбине. Фильм обошёл 2700 фильмов-конкурентов. Автор фильма «Волшебный будильник Деда Мороза», конечно, удивлен такому неожиданному предложению. Режиссер занимается кинопроизводством около 20 лет, но на создание фильмов с помощью нейросетей переключился два года назад — после переезда в Донецк из Екатеринбурга.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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