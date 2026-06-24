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38 тонн мяса птицы отправили с Дона в Таджикистан

Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

С 15 по 19 июня 2026 года из Ростовской области в Республику Таджикистан экспортированы две партии мяса птицы общим весом 38 тонн. Об этом информирует управление Россельхознадзора.

В ходе контроля продукция была признана безопасной в ветеринарно‑санитарном отношении и соответствующей требованиям страны‑импортёра. Качество партий подтверждено Донским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК». Проверка показала отсутствие нарушений в части законности происхождения товара. Разрешение на вывоз оформлено в автоматизированной системе «Аргус».