38 тонн мяса птицы отправили с Дона в Таджикистан

С 15 по 19 июня 2026 года из Ростовской области в Республику Таджикистан экспортированы две партии мяса птицы общим весом 38 тонн. Об этом информирует управление Россельхознадзора.
В ходе контроля продукция была признана безопасной в ветеринарно‑санитарном отношении и соответствующей требованиям страны‑импортёра. Качество партий подтверждено Донским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК». Проверка показала отсутствие нарушений в части законности происхождения товара. Разрешение на вывоз оформлено в автоматизированной системе «Аргус».