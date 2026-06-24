В России составили рейтинг регионов с высокой долей ДТП

Ленинградская область стала лидером по доле ДТП с тотальным разрушением авто в 2026 году. В регионе 4,6% ДТП оказались тотальными — после них владельцы машин обращались за страховыми выплатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страховой дом.