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Красноярцам предлагают сыграть свадьбу в День молодежи

В Красноярске в День молодежи откроют площадку для регистрации браков в Татышев-парке.

В Красноярске 27 июня отметят День молодежи. Основные праздничные мероприятия пройдут в Татышев-парке, где для жителей и гостей города подготовят мастер-классы, спортивные и творческие площадки, кино под открытым небом, караоке с оркестром и концерт DJ Smash.

В этом году праздник пройдет под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Территорию острова разделят на несколько тематических пространств, посвященных творчеству, спорту, добровольчеству и другим направлениям.

Одной из особенностей программы станет площадка для регистрации браков. С 13:00 до 15:00 на острове будет работать выездная зона, организованная совместно с агентством ЗАГС Красноярского края. Здесь молодые пары смогут официально зарегистрировать свои отношения.

Участие в мероприятиях будет бесплатным. Организаторы приглашают горожан провести праздник всей семьей и принять участие в работе тематических площадок.

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