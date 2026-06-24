Красноярцам предлагают сыграть свадьбу в День молодежи

В Красноярске 27 июня отметят День молодежи. Основные праздничные мероприятия пройдут в Татышев-парке, где для жителей и гостей города подготовят мастер-классы, спортивные и творческие площадки, кино под открытым небом, караоке с оркестром и концерт DJ Smash.