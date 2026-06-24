У военнослужащих появится больше возможностей для покупки жилья

Если раньше при базовом платеже, скажем, в 40 тысяч рублей разрешалось доплачивать не больше 10 тысяч, то сейчас можно вносить до 20 тысяч, соответственно, совокупный ежемесячный взнос вырастет до 60 тысяч рублей. Это не значит, что государство станет платить больше, — его доля останется прежней. Зато у заемщика появляется рычаг для увеличения общей суммы кредита, ведь банки рассчитывают максимум, исходя из размера регулярного платежа. Для тех, кто хочет приобрести более дорогую или просторную квартиру, это серьезный плюс.