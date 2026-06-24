У военнослужащих появится больше возможностей для покупки жилья

Участник программы военной ипотеки сможет получить деньги на квартиру до официальной регистрации залога, а также при желании увеличить ежемесячный платеж за свой счет с 25 до 50 процентов от установленного размера. Соответствующий приказ Минобороны вступит в силу 2 июля 2026 года. «Парламентская газета» (18+) разбиралась в сути нововведений.
Не обязанность, а право.
Стандарт предоставления ипотечного кредита действует с 2018 года. Теперь Минобороны внесло в него изменения, главное из которых касается увеличения максимального размера личной доплаты по военной ипотеке. Раньше участник накопительно-ипотечной системы (НИС) мог добровольно добавлять к ежемесячному платежу собственные деньги, но не больше 25 процентов от суммы, перечисляемой государством. Теперь этот порог повысили до 50 процентов.
Если раньше при базовом платеже, скажем, в 40 тысяч рублей разрешалось доплачивать не больше 10 тысяч, то сейчас можно вносить до 20 тысяч, соответственно, совокупный ежемесячный взнос вырастет до 60 тысяч рублей. Это не значит, что государство станет платить больше, — его доля останется прежней. Зато у заемщика появляется рычаг для увеличения общей суммы кредита, ведь банки рассчитывают максимум, исходя из размера регулярного платежа. Для тех, кто хочет приобрести более дорогую или просторную квартиру, это серьезный плюс.
Военнослужащий сможет использовать накопления на именном счете для первоначального взноса, ежемесячные перечисления государства для погашения основной части кредита и собственные деньги для увеличения доступной суммы.
Новая норма предоставляет право, а не устанавливает обязанность. Участник НИС может не добавлять собственные деньги, выбрать меньший размер доплаты или использовать максимально допустимые 50 процентов — но только если такую схему поддерживает банк.
Трезвый расчет.
Изменение по военной ипотеке выглядит достаточно практичным и правильным. Для участника накопительно-ипотечной системы это не просто техническая поправка, а возможность более гибко подойти к выбору жилья, отметил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Во многих регионах, по его словам, стоимость квартир заметно выросла, и прежний лимит по дополнительному платежу за счет собственных средств не всегда позволял семье выбрать подходящий вариант — по площади, расположению или качеству дома.
«При этом важно понимать: речь не идет об увеличении государственных обязательств, — подчеркнул депутат. — Размер перечислений в рамках НИС сохраняется в установленном порядке. Новая норма дает военнослужащему возможность при наличии собственных доходов увеличить общий ежемесячный платеж и за счет этого претендовать на большую сумму кредита. Поэтому перед увеличением платежа необходимо трезво оценить личный бюджет, учитывая возможные расходы на переезд, ремонт, страхование, содержание жилья и другие кредиты».
Что касается конкретной суммы ипотеки, то ее по-прежнему будет рассчитывать банк с учетом множества факторов: размера ежемесячного платежа НИС, личной доплаты, процентной ставки, срока кредитования, возраста военнослужащего, стоимости недвижимости и требований конкретной программы.
На условия уже действующих кредитных договоров нововведения не повлияют. Увеличение личной доплаты, срока или суммы кредита, как уже упоминалось, потребует отдельного решения банка. В зависимости от ситуации кредитная организация может предложить дополнительное соглашение, изменение графика платежей, рефинансирование или новый кредитный продукт.
В связи с изменением стандарта банкам потребуется утвердить условия своих программ, настроить расчеты и согласовать их с Росвоенипотекой.
Деньги вперед.
Второе важное изменение касается расчетов через аккредитив, когда банк выступает посредником и гарантом выполнения условий сделки. Теперь банки смогут предоставлять ипотечный кредит до государственной регистрации залога, если одновременно выполнены три условия:
— кредитная организация получает субсидию из федерального бюджета для компенсации недополученных доходов;
— при проведении сделки используется аккредитивная форма расчетов;
— кредит относится к льготным ипотечным программам, например семейной ипотеке или программе для воссоединенных субъектов РФ.
Поправка призвана упростить проведение сделок, в которых военная ипотека сочетается с субсидируемыми программами.