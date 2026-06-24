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Один из автовокзалов в Омской области отремонтировали впервые за 20 лет

Теперь здесь хотят открыть музей.

Источник: Om1 Омск

Глава Любинского района Абай Ракимжанов на своей странице в социальной сети «Одноклассники» сообщил о том, что в районном центре впервые за 20 лет выполнили капремонт автовокзала. На эти работы из бюджета выделили 15 миллионов рублей.

Здесь отремонтировали кровлю и фасад здания, заменили полы и оконные проёмы, обновили систему отопления, выполнили отделку помещений. Появились тёплый санузел и новые кассы для обслуживания пассажиров, площадка для посадки и высадки пассажиров.

Ракимжанов поблагодарил губернатора Виталия Хоценко за то, что удалось завершить ремонт здания. Глава района добавил, что в другой части здания планируется открыть музей, связанный с исторической тематикой привокзальной площади.