Хабаровских водителей пугают новыми штрафами с 1 июля 2026

В Хабаровском крае водителей предупредили о недостоверных сообщениях про новые штрафы с 1 июля. Информация о резком ужесточении наказаний для автомобилистов не соответствует действительности, сообщили в Госавтоинспекции.
Речь идёт о публикациях, которые разошлись по СМИ, сайтам и соцсетям. В них утверждалось, что с 1 июля водителей начнут строже наказывать за использование телефона за рулём, а также изменят порядок проверки светопропускания автомобильных стёкол.
Отдельно в сети писали, будто штрафовать будут за любое касание смартфона во время движения, включая сообщения, уведомления или переключение музыки. Также распространялись сообщения о новой автоматической проверке тонировки и штрафах по данным камер.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что такие изменения не вступают в силу. Ответственность за нарушения в сфере дорожной безопасности устанавливается федеральным законодательством, а реальные поправки публикуются на официальных государственных порталах.
Это не значит, что за телефон или тонировку ответственности нет. Сейчас за использование телефона за рулём без устройства hands free предусмотрен штраф 1500 рублей, а за стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям, — 500 рублей.
Водителей Хабаровского края просят не ориентироваться на пересказы из неофициальных источников. Представителям СМИ и блогерам в Госавтоинспекции также напомнили, что перед публикацией таких сообщений нужно сверять информацию с официальными ресурсами.