Проект парка «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре поборется за 300 млн рублей

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно. Четыре года назад его организаторы создали отдельный блок для заявок от субъектов Дальнего Востока. В 2026 году на главный приз размером 300 миллионов рублей могут претендовать сразу два проекта. Результаты озвучат в конце августа — начале сентября.