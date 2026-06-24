Проект парка «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре поборется за 300 млн рублей

Проект благоустройства парка «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре направили на всероссийский конкурс, главным призом которого станут 300 миллионов рублей на проведение работ по преображению. Свой вклад в разработку новой концепции одной из ключевых общественных территорий Города юности внесли 40 тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Над проектом работали архитекторы и дизайнеры, специалисты администрации города и жители Комсомольска-на-Амуре — участники опросов, проектных семинаров, фокус-групп, конкурсов и общественных слушаний.
— Разработка проекта возрождения «Судостроителя» стала делом всего городского сообщества. Комсомольчане хотят снова видеть любимый парк уютным, благоустроенным, удобным и современным. Именно на пожеланиях горожан, в первую очередь, и основан проект комплексного благоустройства парка. Уверен, что вместе мы победим на Всероссийском конкурсе! — подчеркнул глава города Дмитрий Заплутаев.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно. Четыре года назад его организаторы создали отдельный блок для заявок от субъектов Дальнего Востока. В 2026 году на главный приз размером 300 миллионов рублей могут претендовать сразу два проекта. Результаты озвучат в конце августа — начале сентября.
Напомним, что в основу проекта легли наработки победителей конкурса по разработке образа и бренда парка «Судостроитель», участниками которого стали школьники, студенты, дизайнеры, архитекторы и художники, творческие горожане.