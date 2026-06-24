В омском учреждении информационных технологий сменился руководитель

В подведомственном региональному Минцифры учреждении — КУ «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» — сменился руководитель, сообщили наши коллеги из «СуперОмска». С 22 июня 2026 года ведомство возглавляет Екатерина Сержантова, которая до этого долгое время работала здесь заместителем руководителя.
Прежний директор Денис Оболенский покинул должность 21 июня 2026 года. Он бессменно руководил учреждением последние пять лет — с 18 июня 2021 года. За это время ГУИТТ участвовало в организации IT-диктанта, киберфестиваля Positive Hack Days и других крупных ИТ-мероприятий региона.
Назначение Сержантовой утверждено в статусе, позволяющем действовать от имени учреждения без доверенности.
Ранее мы рассказывали, что в Минцифры Омской области сменился куратор связи и вещания.