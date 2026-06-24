В омском учреждении информационных технологий сменился руководитель

Прежний директор Денис Оболенский покинул должность 21 июня 2026 года. Он бессменно руководил учреждением последние пять лет — с 18 июня 2021 года. За это время ГУИТТ участвовало в организации IT-диктанта, киберфестиваля Positive Hack Days и других крупных ИТ-мероприятий региона.