Диетолог Поляков назвал рецепт самых полезных котлет

Самыми полезными котлетами для организма будут те, что приготовлены из свежего домашнего фарша. Подробным рецептом с aif.ru поделился врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости. Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу», — сказал Поляков.
Диетолог отметил, что такой вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и дает пользу организму.
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