Диетолог Поляков назвал рецепт самых полезных котлет

«Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости. Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу», — сказал Поляков.