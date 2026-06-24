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Диетолог Поляков назвал рецепт самых полезных котлет

Котлеты, приготовленные по правильному рецепту, дадут пользу организму и легко усвоятся. О том, какой вариант наиболее правильный, aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Источник: Аргументы и факты

Самыми полезными котлетами для организма будут те, что приготовлены из свежего домашнего фарша. Подробным рецептом с aif.ru поделился врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости. Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу», — сказал Поляков.

Диетолог отметил, что такой вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и дает пользу организму.

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