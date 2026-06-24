Приостановка работы команды «Торпедо-Горький» связана с увеличением затрат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Рост затрат на содержание почти вдвое привел к приостановке работы команды «Торпедо-Горький», которая была фарм-клубом нижегородского «Торпедо». Об этом ТАСС сообщили в Центре управления и развития спорта в регионе.
«Решение о приостановке работы команды “Торпедо-Горький” было связано с существенно возросшими затратами на содержание фарм-клуба. Расходы выросли примерно в два раза», — отметили в центре.
По информации центра, при этом клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» и пензенский «Дизель», являющийся участником Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги, заключили договор о спортивном партнерстве. «Соглашение рассчитано на предстоящий сезон и предусматривает получение практики, необходимой для роста игроков системы “Торпедо” на базе “Дизеля”, — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщил, что правление ВХЛ утвердило состав участников чемпионата России в сезоне-2026/27. В лиге останется 32 клуба, «Калуга» заменит «Торпедо-Горький».