Приостановка работы команды «Торпедо-Горький» связана с увеличением затрат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Рост затрат на содержание почти вдвое привел к приостановке работы команды «Торпедо-Горький», которая была фарм-клубом нижегородского «Торпедо». Об этом ТАСС сообщили в Центре управления и развития спорта в регионе.