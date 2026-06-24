В Хабаровске старый Дом офицеров на Красной Речке обновят за 38 млн рублей

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт Центра работы с населением «Единство» в микрорайоне Красная Речка. В этом году на обновление инженерных сетей здания направили около 38 млн рублей из городского бюджета, сообщили в администрации Хабаровска.
Здание хорошо знают жители района: раньше здесь был Дом офицеров Советской Армии, а через два года ему исполнится 90 лет. За свою историю оно впервые проходит такое масштабное обновление.
Ремонт начался после обращения жителей к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину во время «Прямой линии». Ранее в здании уже сделали дренаж, чтобы защитить подвал от подтоплений, полностью заменили кровлю и привели в порядок прилегающую территорию.
Сейчас строители меняют то, что обычно не видно посетителям, но без чего здание не может нормально работать: отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, кондиционирование, электропроводку и пожарную сигнализацию. Основной объём работ по инженерным сетям планируют завершить до 20 сентября, а полностью обновить центр и территорию рядом с ним — к 2028 году.
Ремонт не остановил жизнь «Единства». Кружки продолжают работать: перед заходом строителей в конкретный кабинет занятия переносят в другие помещения — туда, где ремонт уже закончился или ещё не начался.
В центре занимаются дети и взрослые, работают творческие направления, вокальные и хореографические студии. После ремонта историческое здание на Красной Речке должно стать безопаснее, удобнее и современнее для жителей микрорайона.