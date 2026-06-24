В Хабаровске старый Дом офицеров на Красной Речке обновят за 38 млн рублей

Сейчас строители меняют то, что обычно не видно посетителям, но без чего здание не может нормально работать: отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, кондиционирование, электропроводку и пожарную сигнализацию. Основной объём работ по инженерным сетям планируют завершить до 20 сентября, а полностью обновить центр и территорию рядом с ним — к 2028 году.