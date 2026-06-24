На Дону инфляция замедлилась до 4,8%

По данным пресс‑службы Центробанка России, годовая инфляция в Ростовской области замедлилась до 4,80% — этот показатель остаётся ниже общероссийского (5,31%).
В мае 2026 года зафиксировано снижение цен на территории региона на 0,09% по сравнению с апрелем. Основной вклад в динамику внесла коррекция стоимости продовольственных товаров. Цены на непродовольственные товары практически не изменились. В то же время отмечен рост стоимости услуг — как в месячном, так и в годовом выражении.
В ЦБ пояснили, что с исключением сезонного фактора снижение цен в мае после апрельского роста обусловлено рядом факторов: наращиванием объёмов производства отдельных видов продуктов питания, ослаблением спроса на ряд товаров длительного пользования, а также укреплением курса рубля.