На Дону инфляция замедлилась до 4,8%

В мае 2026 года зафиксировано снижение цен на территории региона на 0,09% по сравнению с апрелем. Основной вклад в динамику внесла коррекция стоимости продовольственных товаров. Цены на непродовольственные товары практически не изменились. В то же время отмечен рост стоимости услуг — как в месячном, так и в годовом выражении.