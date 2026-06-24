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В ОМС включили мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией: «Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений».

Глава ФФОМС уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания.