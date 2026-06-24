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В Перми научат кататься на роликах детей с ментальными нарушениями

Специализированный курс подготовки прошли инструкторы по роллер-спорту.

Источник: Комсомольская правда

В Перми стартует проект по инклюзивному роллер-спорту. Школа «Райдер Кидс» подготовила четырех инструкторов для детей с особенностями здоровья в рамках программы Лига Мечты. Специалисты прошли обучение при поддержке краевого Миниспорта.

Интенсивный курс подготовки включил практические навыки работы с детьми, имеющими такие особенности, как детский церебральный паралич (ДЦП), синдром Дауна, расстройства аутистического спектра (РАС) и другие ментальные нарушения. Обучение провели на базе обновленного спорткомплекса «Юность».

«Инфраструктура спортивного комплекса полностью приспособлена для занятий роллер-спортом в безопасной и доступной среде. Ключевой особенностью подготовки стало применение адаптивного оборудования, позволяющего детям без труда осваивать базовые навыки владения роликами независимо от их физических возможностей», — рассказали в краевом ведомстве.

Школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» на протяжении трех лет системно развивает индустрию активного отдыха в Пермском крае. Запуск инклюзивной программы позволит встать на ролики каждому ребенку вне зависимости от физических и ментальных навыков.

Основатель школы Денис Гетман отметил важность проекта для спортивного сообщества Прикамья. Он поможет всем детям без исключения осуществить свою мечту.

«Неважно, есть у ребенка особенности здоровья или нет — каждый заслуживает шанса попробовать и получить удовольствие от движения. Мы научили этому наших инструкторов, получили специальное оборудование и теперь готовы начинать», — говорит Денис Гетман.

Практические занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в Перми планируется запустить в июле. Инклюзивный проект станет не только физической реабилитацией, но и социализацией детей через спорт и активный досуг.