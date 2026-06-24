Красноярцам рассказали, как выбрать вкусную черешню

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать, мыть и хранить черешню. Цвет черешни связан со вкусом ягоды и содержанием в ней полезных веществ: Тёмная: сладкая, с насыщенным вкусом. Богата витамином А и железом. Розовая: Отличный источник витамина С. Светлая: нежная и сочная ягода с кислинкой. Людям страдающим диабетом стоит оказаться от сладких тёмных сортов ягоды. Тёмная черешня может быть более сильным аллергеном, поэтому противопоказана аллергикам. При гастрите, особенно в период обострения от черешни лучше вообще воздержаться. Здоровым людям стоит съедать не больше 300−400 грамм за один раз, чтобы избежать проблем с пищеварением. Детям до 3 лет черешню стоит предлагать предварительно вынув косточку, чтобы избежать ее попадания в дыхательные пути. Покупать ягоду можно только на официальных рынках и в магазинах. Пик сезона черешни — конец июня и июль. Слишком ранняя ягода может быть водянистой, а поздняя — уже подгнившей. Качественные ягоды чистые, гладкие, упругие, с глянцевым блеском. Хвостик (плодоножка) обязательно должен присутствовать, а также быть свежим и зелёным. Без хвостика ягода портится в разы быстрее. Перед едой черешню непременно нужно вымыть. Правильный способ: высыпать в дуршлаг и тщательно промыть под сильной струёй проточной воды, перемешивая рукой. После этого обязательно обсушить. Храните немытую черешню в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере. Дольше всего (до 10 дней) хранится тёмная черешня с хвостиками. Светлую лучше съедать сразу. Держите ягоды подальше от яблок и бананов — такое соседство ускоряет порчу черешни.