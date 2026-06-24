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Как убирают тополиный пух с улиц Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные и коммунальные службы ведут сезонную уборку тополиного пуха с проезжей части и тротуаров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные и коммунальные службы ведут сезонную уборку тополиного пуха с проезжей части и тротуаров.

Как сообщили в специализированном автотранспортном предприятии, для очистки дорог используют поливомоечные машины. Сначала пух сдвигают струей воды к обочинам, после чего его собирают специализированной техникой — «Фантами» и «Бродвеями».

Тротуары очищают с помощью вакуумных коммунальных машин. Они работают по принципу моющего пылесоса: сначала смачивают поверхность, а затем всасывают пух вместе с пылью.

«К сожалению, “пухососов” на вооружении дорожной службы пока нет. Зато есть другая проверенная временем техника, которая отлично справляется с этой задачей», — шутят в предприятии.