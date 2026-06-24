В Хабаровске мужчина разбил камнем окно комиссионного магазина и украл пять ноутбуков

В Хабаровске суд вынес приговор 36-летнему жителю Индустриального района, ограбившему комиссионный магазин. Мужчина действовал дерзко, но попался практически сразу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ УМВД России по Хабаровскому краю, преступление произошло в конце декабря 2025 года. Ночью злоумышленник сломал рольставни и разбил камнем окно магазина на улице Суворова. Забравшись внутрь, он разбил витрину и похитил пять ноутбуков. Ущерб предпринимателю составил 150 тысяч рублей, ещё 50 тысяч — на восстановление остекления.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 задержали подозреваемого меньше чем за сутки. Ранее он уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Похищенную технику мужчина обменял на сотовый телефон в другом комиссионном магазине на той же улице. Полицейские изъяли один ноутбук, остальные к тому моменту были проданы. В счёт погашения ущерба также изъят смартфон фигуранта.
Подсудимый полностью признал вину и активно способствовал раскрытию преступления. Суд назначил ему наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы в колонии-поселении.
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