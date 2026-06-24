В Хабаровске мужчина разбил камнем окно комиссионного магазина и украл пять ноутбуков

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 задержали подозреваемого меньше чем за сутки. Ранее он уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Похищенную технику мужчина обменял на сотовый телефон в другом комиссионном магазине на той же улице. Полицейские изъяли один ноутбук, остальные к тому моменту были проданы. В счёт погашения ущерба также изъят смартфон фигуранта.