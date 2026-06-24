Волгоградцы привезли с соревнований по прыжкам в высоту «золото» и «бронзу»

В городе Белая Калитва завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту «Побеждай» — турнир, который собрал перспективных атлетов со всей страны. Медали разыгрывались в четырёх возрастных категориях: до 14, 16, 18 и 20 лет. Воспитанники волгоградской СШОР по лёгкой атлетике ярко проявили себя на престижных состязаниях и привезли домой две награды: «золото» и «бронзу».