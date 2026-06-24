Иркутские школьники возвращаются из Крыма из-за отмены смен в лагерях

Согласно указу главы республики Крым, с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в других средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической направленности, таких как слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы и экскурсии. «Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.