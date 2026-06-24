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Иркутские школьники возвращаются из Крыма из-за отмены смен в лагерях

Глава республики Крым подписал указ о приостановке размещения детей с 22 июня по 1 сентября 2026 года.

Источник: magnific.com

Глава республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, который временно запрещает принимать и размещать организованные группы несовершеннолетних. В связи с этим дети из Иркутской области, которые направлялись на отдых в «Артек», возвращаются домой. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Согласно указу главы республики Крым, с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в других средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической направленности, таких как слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы и экскурсии. «Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Минобрнауки РФ провело оперативный штаб для решения вопросов, связанных с временной приостановкой отдыха детей. В его работе приняли участие зампредседателя правительства Иркутской области Андрей Южаков, а также представители региональных министерств по молодежной политике, образования и социальной защиты.

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