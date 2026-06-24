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В привезенных в Красноярский край овощах и экзотических фруктах из Китая нашли вредителей

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили карантинных вредителей в партии фруктов и овощей из Китая.

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили карантинных вредителей в партии фруктов и овощей из Китая. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

С 1 по 21 июня на складе временного хранения проверили свежие фрукты и овощи общим весом 5 228 тонн. Образцы продукции направили в лабораторию. По результатам исследований в пекинской капусте и брокколи выявили два случая заражения западным цветочным трипсом. Еще четыре случая нашли в ананасах и манго, они были заражены червецом Комстока.

Собственнику продукции выдали уведомление о необходимости принять меры. По его выбору зараженную продукцию общим весом 10,1 тонны обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. В Россельхознадзоре отмечают, что карантинные объекты не опасны для людей, но могут нанести серьезный вред сельскому хозяйству. Такие вредители способны уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.