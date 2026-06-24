В привезенных в Красноярский край овощах и экзотических фруктах из Китая нашли вредителей

С 1 по 21 июня на складе временного хранения проверили свежие фрукты и овощи общим весом 5 228 тонн. Образцы продукции направили в лабораторию. По результатам исследований в пекинской капусте и брокколи выявили два случая заражения западным цветочным трипсом. Еще четыре случая нашли в ананасах и манго, они были заражены червецом Комстока.