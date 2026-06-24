Оркестр Нацгвардии устроил музыкальный праздник в центре Петропавловска

Праздничная программа началась с торжественного шествия военных музыкантов по одной из самых известных городских локаций. После этого оркестр представил концертную программу, в которую вошли военно-патриотические произведения и популярные композиции отечественной эстрады. Музыканты создали атмосферу настоящего праздника, напомнив зрителям о важности служения Отечеству, гражданского единства и уважения к государственным ценностям.