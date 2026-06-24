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Оркестр Нацгвардии устроил музыкальный праздник в центре Петропавловска

В Петропавловске День казахстанской полиции отметили не только торжественными мероприятиями, но и настоящим музыкальным праздником.

Источник: Деловой Казахстан

Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии МВД РК провел шествие и концерт под открытым небом

Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии МВД Республики Казахстан провел шествие и концерт под открытым небом, собрав десятки жителей и гостей города. Выступление прошло в рамках проекта GuardNext, который с каждым годом привлекает все больше зрителей по всему Казахстану, передает DKNews.kz.

Праздничная программа

Праздничная программа началась с торжественного шествия военных музыкантов по одной из самых известных городских локаций. После этого оркестр представил концертную программу, в которую вошли военно-патриотические произведения и популярные композиции отечественной эстрады. Музыканты создали атмосферу настоящего праздника, напомнив зрителям о важности служения Отечеству, гражданского единства и уважения к государственным ценностям.

Многие останавливались, снимали происходящее на мобильные телефоны, подпевали знакомым мелодиям и благодарили артистов аплодисментами.

Место проведения

Шествие и концерт состоялись на улице Конституции Казахстана — пешеходной улице, которую называют самым длинным Арбатом страны. Сегодня она претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная пешеходная улица в мире. Именно здесь музыка военного оркестра объединила сотни людей, создав атмосферу праздника и хорошего настроения.

Популярность проекта GuardNext

Национальная гвардия реализует проект GuardNext на постоянной основе. Его главная цель — популяризация военно-оркестрового искусства, патриотическое воспитание молодежи и укрепление культурного диалога между военнослужащими и гражданами. Концерты под открытым небом регулярно собирают большое количество зрителей в разных регионах страны.

После концерта интерес к проекту проявили и жители других городов Казахстана, выступив с инициативой пригласить участников GuardNext в свои регионы.

Музыка как часть общественной жизни

Прошедшее мероприятие стало еще одним подтверждением того, что Национальная гвардия остается неотъемлемой частью общества. Подобные проекты помогают укреплять связь между гражданами и военнослужащими, а военно-патриотическая культура продолжает играть важную роль в укреплении общественного единства.