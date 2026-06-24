Омские врачи перевели пациентов на аналоги лекарств

Из-за политических санкций ряд зарубежных компаний прекратили поставки лекарств в Россию. Данное решение не привело к возникновению дефицита — в аптеках есть отечественные аналоги. Об этом рассказал 24 июня NGS55 со ссылкой на источник в омском минздраве.