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Археологи обнаружили жуткую находку в Словакии: что хранит в себе могила с 77 обезглавленными скелетами

В Словакии нашли могилу с 77 обезглавленными скелетами.

Источник: Комсомольская правда

В Словакии обнаружено захоронение возрастом около 7 тыс. лет, содержащее 77 скелетов без черепов. Об этом информирует издание Need To Know.

Археологи из Германии и Словакии с 2012 года ведут раскопки в неолитическом поселении Врабле-Вельке-Легембы на юго-западе Словакии.

В этом крупнейшем памятнике культуры линейно-ленточной керамики они обнаружили ров, где на дне были сложены десятки обезглавленных тел — только у одного ребенка уцелел череп. Возраст захоронения — 5250−4950 лет до н.э.

По состоянию костей заметно, что тела захоронили быстро, а не бросили разлагаться. Профессор Фурхольт отмечает, что данные ритуалы отражают мировоззрение, кардинально отличающееся от современного. Однако интерпретировать их трудно, хотя следы насилия и кризисов также возможны.

Сейчас останки 77 скелетов изучают методами ДНК, изотопного анализа и остеологии, чтобы определить возраст, пол, питание, происхождение и родство захороненных.

Как ранее сообщал KP.RU, были найдены останки мушкетера Д’Артаньяна, однако их невозможно опознать из-за разложения.

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