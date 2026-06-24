В Севастополе корректируют работу транспорта из-за отсутствия напряжения в сети

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов № 35, 41, 75, 84 и 129. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — сообщил он.