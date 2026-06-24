В Севастополе корректируют работу транспорта из-за отсутствия напряжения в сети

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Работу троллейбусов в Севастополе скорректировали из-за отсутствия напряжения в сети, отменено несколько маршрутов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов № 35, 41, 75, 84 и 129. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — сообщил он.
Губернатор отметил, что улица Чернореченская частично перекрыта. При построении маршрутов необходимо это учитывать.
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