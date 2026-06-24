Омский тренер по кикбоксингу устроил бой с доспехами испанского конкистадора у входа в пиццерию

Очень жаль, что люди не ценят чужой труд и то, что кто-то пытается сделать город красивее для всех. Но еще обиднее то, какой пример подается ребенку: что можно прийти в гости, поужинать, а затем начать ломать имущество хозяев. Давайте уважать общее пространство и учить этому наших детей«, — прокомментировали ситуацию представители пиццерии, опубликовав ролик на своей странице в соцсети “Вконтакте”.