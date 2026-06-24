Омский тренер по кикбоксингу устроил бой с доспехами испанского конкистадора у входа в пиццерию

В понедельник, 22 июня 2026 года, омич разместил в своих соцсетях видео с подписью «Вечерняя прогулка с сыном». В коротком ролике показано, как он вступает в преимущественно бесконтактный бой с доспехами испанского конкистадора возле пиццерии «Кантанелло» на бульваре Зеленом. Из нескольких ударов получилось только пару касаний. Примечательно, что рядом стоят детские доспехи, которые мужчина не тронул.
"Удары ногами по беззащитной фигуре — это не просто бескультурье, это вандализм. В результате у одной из статуй была обнаружена распайка.
Очень жаль, что люди не ценят чужой труд и то, что кто-то пытается сделать город красивее для всех. Но еще обиднее то, какой пример подается ребенку: что можно прийти в гости, поужинать, а затем начать ломать имущество хозяев. Давайте уважать общее пространство и учить этому наших детей«, — прокомментировали ситуацию представители пиццерии, опубликовав ролик на своей странице в соцсети “Вконтакте”.
По информации из соцсетей мужчины, он является тренером по кикбоксингу с 20-летним стажем и работает в спортивном клубе единоборств. Свою публикацию видео, на котором запечатлен бой с железной статуей, он уже удалил.
Обращались ли представители пиццерии в полицию, пока неизвестно.