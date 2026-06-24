Житель ЕАО избил знакомого сковородой и отправился в СИЗО

В Еврейской автономной области 45-летнего жителя посёлка Красный Восток отправили под стражу после жестокой драки со знакомым. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре ЕАО.
По версии следствия, вечером 20 июня он пришёл в гости в квартиру дома на улице Центральной в селе Валдгейм. Во время застолья между мужчинами начался конфликт, который быстро перерос в драку.
Сначала обвиняемый несколько раз ударил знакомого кулаком по голове, после чего тот упал на пол. Затем, как следует из материалов дела, мужчина ударил его сковородой по лбу и ранил кисть металлическим предметом.
Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего успели доставить к медикам. Экспертиза оценила полученные травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Биробиджанский районный суд, учитывая позицию прокурора, заключил обвиняемого под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.