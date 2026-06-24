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Мошенники развели троих амурчан на 700 тысяч через интернет-схемы и звонок

Люди потеряли деньги на «инвестициях», покупке техники и схеме с якобы новыми ключами от домофона.

В Амурском районе Хабаровского края сразу трое жителей за короткое время стали жертвами мошенников. Люди потеряли больше 700 тысяч рублей на «инвестициях», покупке техники и схеме с якобы новыми ключами от домофона, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Первым в полицию обратился 38-летний мужчина. Он нашёл в мессенджере группу о дополнительном заработке, написал администратору и вскоре получил «персонального менеджера». По его указаниям мужчина перевёл 24 тысячи рублей, после чего куратор исчез.

Другой потерпевший, 58-летний житель посёлка Литовко, хотел купить мини-трактор. Он нашёл в интернете сайт фирмы по продаже техники, связался с продавцом и отправил ему больше 400 тысяч рублей. В назначенный срок трактор так и не приехал, а продавец перестал отвечать.

Третья история произошла в Эльбане. 52-летней женщине позвонил неизвестный и предложил бесплатные ключи от нового домофона, попросив продиктовать код из SMS. Затем ей уже от имени «специалиста техобслуживания» сообщили, что счета под угрозой, и убедили перевести все деньги на «безопасные» реквизиты. Так сельчанка лишилась 280 тысяч рублей.

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция устанавливает причастных, а жителей края снова просят не переводить деньги незнакомцам, не доверять случайным сайтам и никому не сообщать коды из смс.