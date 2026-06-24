Мошенники развели троих амурчан на 700 тысяч через интернет-схемы и звонок

Третья история произошла в Эльбане. 52-летней женщине позвонил неизвестный и предложил бесплатные ключи от нового домофона, попросив продиктовать код из SMS. Затем ей уже от имени «специалиста техобслуживания» сообщили, что счета под угрозой, и убедили перевести все деньги на «безопасные» реквизиты. Так сельчанка лишилась 280 тысяч рублей.