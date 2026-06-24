В Красноярске ищут пострадавших от действий подозреваемого в педофилии

В Красноярске 23-летнего мужчину подозревают в преступлении сексуального характера. Он задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера), сообщили в СК.
Предварительно установлено, что фигурант приставал к несовершеннолетней девочке — потрогал ее за ягодицы.
Следствие не исключает, что от действий злоумышленника могли пострадать и другие. Для опознания обидчика опубликовали его фото.
Сейчас СК устанавливает все обстоятельства.
«Если вы, ваши близкие или знакомые стали жертвами противоправных действий указанного лица, либо располагаете информацией, имеющей значение для уголовного дела, просим сообщить сведения по телефону оперативного дежурного по Главному следственному управлению 8 (391) 227−06−45 или 102», — говорится в обращении ведомства.
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