В Красноярске ищут пострадавших от действий подозреваемого в педофилии

«Если вы, ваши близкие или знакомые стали жертвами противоправных действий указанного лица, либо располагаете информацией, имеющей значение для уголовного дела, просим сообщить сведения по телефону оперативного дежурного по Главному следственному управлению 8 (391) 227−06−45 или 102», — говорится в обращении ведомства.