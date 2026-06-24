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В Хабаровске организатору наркошопа дали почти 10 лет колонии

Мужчина собрал ОПГ, которая ввозила запрещенные вещества из-за границы.

В Хабаровске 39-летнего местного жителя приговорили к 9 годам 7 месяцам колонии особого режима за организацию поставок наркотиков из-за границы. Решение вынес Железнодорожный районный суд, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным суда, в феврале 2023 года мужчина собрал организованную группу и распределил роли между участниками. Он занимался поставками, временным хранением и продажей запрещённых веществ через интернет-магазин, а соучастники должны были помогать с получением и подготовкой партий.

Запрещённые вещества заказывали из США и Нидерландов, после чего отправляли в Хабаровск через третьи страны. В 2024 году фигурант купил около 1,4 кг наркотика, но курьеров, которые получали посылки, задержали, а отправления изъяли.

На предзаказах мужчина успел заработать около 1,5 млн рублей. Деньги приходили в криптовалюте, затем он переводил их в рубли, чтобы придать доходам вид легальных.

Позже он заказал за границей ещё 200 LSD-марок и попытался получить их через чужие данные и неиспользуемый почтовый ящик. Во время проверки корреспонденции мужчину задержали.

Вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме срока в колонии суд назначил ему штраф 50 тысяч рублей, а телефоны, ноутбуки, деньги и криптовалюту, связанные с преступлением, конфисковал в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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