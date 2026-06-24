В Хабаровске организатору наркошопа дали почти 10 лет колонии

Вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме срока в колонии суд назначил ему штраф 50 тысяч рублей, а телефоны, ноутбуки, деньги и криптовалюту, связанные с преступлением, конфисковал в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.